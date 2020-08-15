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13:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко хочет обсудить с Путиным протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен связаться с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, в его стране «разворачивается агрессия» и существует «угроза не только Беларуси».

Источник: Reuters

«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал Лукашенко на совещании в Минске (цитата по БелТА). По его мнению, защита Белоруссии — это «не меньше чем защита… Союзного государства», куда помимо Белоруссии входит только Россия.

Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились.
Александр Лукашенко
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По мнению Лукашенко, в стране «появились элементы внешнего вмешательства». Он отметил, что власти читали «методички цветных революций» и видят, что происходит. «Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим», — сказал глава государства.

Президент Белоруссии считает, что люди, «которые бродят по улицам», в большинстве своем не понимают, что их координируют и направляют. Кроме того, он заявил о недостоверности информации о его бегстве из страны, доме в Москве, болезни и смерти.

В Белоруссии с выборов 9 августа не прекращаются протесты несогласных с его итогами. На первых акциях было задержано около 6,7 тыс. человек, известно о 2 тыс. освобожденных. Пострадало более 600 человек.

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