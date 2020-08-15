Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 августаДень рождения Наполеона, торжественное открытие Петергофа, основание ордена иезуитов и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
8Извержение стратовулкана Синабунг
13:52 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь.

Источник: РИА Новости

Ранее белорусский лидер на совещании в Минске заявил, что против страны «разворачивается агрессия». Лукашенко отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает «не только Беларуси», но и всему Союзному государству.

Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. И потом, мы же методички читали цветных революций.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Белорусский президент усмотрел в ситуации в стране «элементы внешнего вмешательства». Он также обратил внимание на фейки в соцсетях, которые появляются там, чтобы «у народа создать вот это подленькое настроение». По словам Лукашенко, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.

Читайте также
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву. В стране проходят несанкционированные акции протеста. Силовики подавляют их, используя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий погиб, пытаясь бросить в милиционеров самодельное взрывное устройство.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Выборы президента в Белоруссии
 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19
Тихановская выступила с новым обращением
Полиция нашла кокаин в доме 13-кратного чемпиона мира
СМИ сообщили, что Месси решил уйти из «Барселоны» после разгрома
В Минпросвещения рассказали об основаниях для изъятия детей
В России началось производство вакцины от коронавируса
Ученые открыли неожиданный способ дезинфекции масок
Почему Виктор Цой остается актуальным через 30 лет после гибели
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Климат Земли прошел точку невозврата Борьба с глобальным потеплением уже не поможет
Горячие темы на Авто
Все будет хорошо?! 156
Наглецы --вы -- 153
Белоруссия передала России 32 российских гражданина, ранее задержанных в республике и объявленных бойцами частной военной компании Вагнера. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передает ТАСС. 137
Завтра четверг- рыбный день. 128
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Случайно увидела соседку-казашку без платка. Ни у одной женщины такого нет
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Помните Александру? Смотри, что с ней стало: фото
Самая красивая межрасовая пара показала дочь
Леди
Безрукова в платье с перьями затмила Михалкову на светском рауте Знаменитости стали гостями вечеринки.
Новости партнеров
Если увидели на дороге авто с такими номерами, значит это едет чеченец
Ни одна подлодка в мире не может превзойти наш "Ясень". И вот почему
Единственное преступление, за которое женщина в колонии становится изгоем
В старину больных детей убивали при помощи этого вполне законного способа
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь