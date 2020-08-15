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15:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Лукашенко уверены в скором решении проблем Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора выразили уверенность, что все проблемы в Белоруссии будут скоро урегулированы. Как сообщила пресс-служба Кремля, переговоры прошли по инициативе белорусской стороны.

Источник: РИА "Новости"

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении Кремля.

Также президенты обсудили возвращение в Россию 32 задержанных до выборов россиян. Взаимодействию ведомств по этому вопросу «дана позитивная оценка». «Подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», — говорится в сообщении Кремля.

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Ранее о телефонном разговоре сообщила пресс-служба Лукашенко. Однако никаких деталей беседы не приводилось. Ранее Лукашенко сообщал, что хочет обсудить с Путиным угрозу, которая существует не только для Белоруссии. Он заявил об «элементах внешнего вмешательства» и о координации протестов в стране.

Путин один из немногих президентов, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах главы государства. Страны Запада не согласны с их прозрачностью и намерены вводить санкции из-за разгона протестующих.

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