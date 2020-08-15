Путин и Лукашенко уверены в скором решении проблем Белоруссии

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении Кремля.
Также президенты обсудили возвращение в Россию 32 задержанных до выборов россиян. Взаимодействию ведомств по этому вопросу «дана позитивная оценка». «Подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», — говорится в сообщении Кремля.
Ранее о телефонном разговоре сообщила пресс-служба Лукашенко. Однако никаких деталей беседы не приводилось. Ранее Лукашенко сообщал, что хочет обсудить с Путиным угрозу, которая существует не только для Белоруссии. Он заявил об «элементах внешнего вмешательства» и о координации протестов в стране.
Путин один из немногих президентов, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах главы государства. Страны Запада не согласны с их прозрачностью и намерены вводить санкции из-за разгона протестующих.