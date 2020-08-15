18:28 (мск), источник: Daily Storm
Лукашенко посоветовал другим странам «навести порядок у себя» и не вмешиваться в дела Белоруссии
Белорусский лидер призвал граждан не угрожать семьям военнослужащих.
Белоруссии не нужны посредники и внешние правительства, чтобы разрешить свои внутренние проблемы, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Он предложил странам, предлагающим свою помощь, решить сначала свои внутренние проблемы. Белорусский лидер вновь подчеркнул, что власти «никому страну не отдадут». Также он призвал граждан страны «не троллить» и не угрожать семьям силовиков за разгон протестов.
«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — заявил Лукашенко, сказав, что за рубежом Белоруссии предлагают «решить проблемы» (цитата по БелТА).
По словам белорусского лидера, в стране некоторые лица «раскачивают обстановку».
Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим.
Также Лукашенко отметил, что некоторым военным и их семьям поступили угрозы.
«Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям», — добавил он.
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые беспорядки, которые продолжаются до сих пор. Для разгона протестующих ОМОН применял водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила Лукашенко победителем на выборах главы государства. Действующего президента поддержали 80,1% избирателей, а его главного оппонента — Светлану Тихановскую — 10,12%, сообщает ЦИК.
Егор Латышев