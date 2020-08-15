Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
8Празднование Курбан-байрама в Москве
18:28 (мск), источник: Daily Storm

Лукашенко посоветовал другим странам «навести порядок у себя» и не вмешиваться в дела Белоруссии

Белорусский лидер призвал граждан не угрожать семьям военнослужащих.

Источник: AP 2020

Белоруссии не нужны посредники и внешние правительства, чтобы разрешить свои внутренние проблемы, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Читайте также
Путин и Лукашенко уверены в скором решении проблем Белоруссии

Он предложил странам, предлагающим свою помощь, решить сначала свои внутренние проблемы. Белорусский лидер вновь подчеркнул, что власти «никому страну не отдадут». Также он призвал граждан страны «не троллить» и не угрожать семьям силовиков за разгон протестов.

«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — заявил Лукашенко, сказав, что за рубежом Белоруссии предлагают «решить проблемы» (цитата по БелТА).

По словам белорусского лидера, в стране некоторые лица «раскачивают обстановку».

Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим.
Александр Лукашенко

Также Лукашенко отметил, что некоторым военным и их семьям поступили угрозы.

Читайте также
AP опубликовало фото с погибшим во время протестов в Минске

«Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям», — добавил он.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые беспорядки, которые продолжаются до сих пор. Для разгона протестующих ОМОН применял водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила Лукашенко победителем на выборах главы государства. Действующего президента поддержали 80,1% избирателей, а его главного оппонента — Светлану Тихановскую — 10,12%, сообщает ЦИК.

Егор Латышев

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Выборы президента в Белоруссии
 20 лет — ума нет. Оппозиционеры постоянно говорят о коалиции, но никогда не объединятся
Коммунистов рассорил «белорусский вопрос»
AP опубликовало фото с моментом гибели демонстранта в Минске
Михаила Ефремова выписали из больницы
Лучший боец UFC выбрал сильнейшего между Хабибом и Конором
Самый южный город Земли засыпало снегом
В библиотеке нашли тайник с пивом из 1988 года
Гренландский ледяной щит растаял до точки невозврата
Hi-Tech
Климат Земли прошел точку невозврата Борьба с глобальным потеплением уже не поможет
Авто
Три законных способа платить меньше за содержание авто Содержать машину с каждым днем становится все дороже: транспортный налог, страховка, расходы на топливо, техническое обслуживание, парковку и многое другое. Авто Mail.ru рассказывает, что можно предпринять автовладельцу, чтобы законно платить меньше
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
И в голову не придет звать так ребенка. А на Руси это считалось нормой
Дети
38-летняя Наталья Подольская во второй раз станет мамой (фото) Певица принимает поздравления
Новости партнеров
Ни одна подлодка в мире не может превзойти наш "Ясень". И вот почему
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Единственное преступление, за которое женщина в колонии становится изгоем
В старину больных детей убивали при помощи этого вполне законного способа
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь