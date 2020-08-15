Лукашенко заявил о договоренности с Россией в вопросе безопасности

«Сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — сказал Лукашенко.
И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии (цитата по БелТА)
Он напомнил, что когда речь идет о военной составляющей, существует договор с РФ в рамках Союзного государства и ОДКБ. «Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Александр Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, их победителем объявлен Лукашенко. После выборов в Белоруссии вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались жесткими задержаниями. Многие в мире осудили процедуру выборов и насилие в стране, в том числе в ЕС и США. Главы МИД Евросоюза единогласно поддержали введение санкций, Вашингтон не исключает такую возможность.