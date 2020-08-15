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20:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко заявил о договоренности с Россией в вопросе безопасности

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — сказал Лукашенко.

И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии (цитата по БелТА)

Он напомнил, что когда речь идет о военной составляющей, существует договор с РФ в рамках Союзного государства и ОДКБ. «Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Александр Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, их победителем объявлен Лукашенко. После выборов в Белоруссии вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались жесткими задержаниями. Многие в мире осудили процедуру выборов и насилие в стране, в том числе в ЕС и США. Главы МИД Евросоюза единогласно поддержали введение санкций, Вашингтон не исключает такую возможность.

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