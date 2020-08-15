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21:19 (мск), источник: РИА Новости

Тимошенко назвала «единственно верное решение» для Белоруссии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала новые президентские выборы в Белоруссии «единственным верным» решением.

Источник: AP 2020

Об этом она написала в своем фейсбуке.

Тимошенко отметила, что результаты выборов вызвали волну протестов по всей республике и призвала провести новые.

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«С гарантией свободного участия всех кандидатов, избрание независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов», — уточнила политик.

Глава «Батькивщины» осудила применение силы против протестующих, врачей и журналистов.

«Точно не выход — дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, освобождение и запугивание», — подчеркнула Тимошенко.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

Несанкционированные акции продолжаются с воскресенья, но их жестко подавляют силовики. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций. Пострадали сотни протестующих, один погиб.

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