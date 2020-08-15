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22:49 (мск), источник: ТАСС

Нетаньяху назвал «возмутительным» отклонение СБ ООН резолюции США по Ирану

По словам премьер-министра Израиля, «иранская агрессия и террор угрожают миру в регионе и во всем мире».

Источник: AP 2020

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал в субботу как «возмутительное» отклонение Советом Безопасности ООН резолюции США по оружейному эмбарго против Ирана.

«Решение Совета Безопасности ООН не возобновлять эмбарго на поставки оружия Ирану возмутительно. Вместо того, чтобы выступать против продажи оружия, Совет Безопасности поощряет ее», — распространила высказывания премьера его канцелярия. По словам Нетаньяху, «иранская агрессия и террор угрожают миру в регионе и во всем мире». «Мы продолжим действовать в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами и странами региона в целях сдерживания иранской агрессии. Государство Израиль продолжит в полную силу противостоять любому, кто попытается подорвать его безопасность», — добавил глава израильского кабмина.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что СБ ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Срок действия ограничений на ввоз оружия в республику, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября.

В своем проекте резолюции Вашингтон предлагал продлить оружейное эмбарго в отношении Тегерана до тех пор, «пока Совет Безопасности не примет обратное решение». Голосование проходило в письменном режиме из-за ограничений, введенных в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением нового коронавируса. Американский документ не был принят, так как большинство стран воздержалось, а Россия и Китай выступили против.

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