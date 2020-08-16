Трамп заявил, что внимательно изучит возможность помилования Сноудена

По словам господина Трампа, мнения в этом вопросе разделились: одни думают, что нужно изменить отношение к господину Сноудену, другие считают, что тот «сделал плохие вещи».
«Я изучу это. Я не очень знаком с ситуацией Сноудена. Но я начну изучать это. Я очень внимательно изучу это», — сказал господин Трамп на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), отвечая на вопрос, готов ли он помиловать господина Сноудена, если тот вернется в страну.
Накануне член Палаты представителей Конгресса США Джастин Амаш призвал Дональда Трампа помиловать Эдварда Сноудена. Ранее в интервью The New York Post Дональд Трамп отметил, что многие считают обращение с Эдвардом Сноуденом несправедливым. «Кажется, министерство юстиции собирается экстрадировать его прямо сейчас? …Я определенно мог бы рассмотреть этот вопрос. Скажу, что многие люди на его стороне. Я не знаю его, никогда с ним не встречался. Но многие люди на его стороне», — сказал он.
Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России. 1 августа 2014 года он получил российский вид на жительство на три года, который позднее был продлен на такой же срок. Он закончился в апреле 2020 года. По словам адвоката, господин Сноуден хочет продлить вид на жительство еще на три года. В США господин Сноуден обвиняется в шпионаже, ему грозит длительный тюремный срок.