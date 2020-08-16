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05:25 (мск), источник: Коммерсантъ

США намерены разместить в Японии ракеты средней дальности

Вашингтон рассматривает в будущем возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Японии, заявил специальный представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли.

Речь идет о неядерной крылатой ракете наземного базирования средней дальности, разрабатываемой в США с 2019 года, после того, как Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Напомним, срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Вашингтон и Москва отказались перезаключить договор, возложив друг на друга ответственность за его расторжение.

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«Это как раз тот вид оборонительного потенциала, который понадобится таким странам, как Япония», — сказал господин Биллингсли в интервью японскому изданию Nikkei.

По словам спецпредставителя президента США, Вашингтон хочет «вступить в переговоры с друзьями и союзниками в Азии по поводу непосредственной угрозы, которую представляет собой наращивание ядерных мощностей Китая», а также о том, «какие оборонительные возможности потребуются в будущем для защиты альянса».

Маршалл Биллингсли отметил, что США в настоящее время разрабатывают гиперзвуковое оружие. «Это стабилизирующие оборонительные мощности для Азиатско-Тихоокеанского региона, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнеры будут защищены, и Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу», — цитирует Nikkei американского дипломата.

Напомним, президент России Владимир Путин в 2019 году заявлял, что видит угрозу для дальневосточных баз РФ в размещении ракетных систем США в Японии и Южной Корее. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на это ответил, что США не предлагали Японии размещать ракетные системы на ее территории, а кроме того, по его словам, это технически невозможно.

Отметим, в июне правительство Японии приостановило развертывание американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути. Предполагалось, что эти комплексы станут «американским зонтиком», способным в будущем надежно обеспечить безопасность воздушного пространства страны: введение установок в строй планировалось до 2023 года. В качестве альтернативы американской системе ПРО наземного базирования японское руководство рассматривает возможность использования крылатых ракет, запускаемых с самолетов. По мнению японских экспертов, переход к такому варианту защиты позволит Токио эффективно противостоять сразу двум угрозам — со стороны Северной Кореи и Китая.

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