Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БелАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок.
Игорь Лещеняпосол Белоруссии в Словакии
Он отметил, что сотни белорусов «почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века». По словам посла, на одном из снимков избитых протестующих он узнал одноклассника своей дочери, который «точно никогда не числился в смутьянах».
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента, которые показали победу действующего главы государства Александра Лукашенко.
Во время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотнях пострадавших и одном погибшем.
Результаты голосования оспаривали все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». ЦИК все жалобы отклонил. По окончательным данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.