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11:39 (мск), источник: Ведомости

Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал вышедших на мирные протесты после выборов президента в стране. Видеообращение дипломата опубликовало издание «Наша Нива», отметив, что Лещеня стал первым из действующих руководителей белорусских дипмиссий, поддержавших протестующих. Официальных комментариев МИД Белоруссии, пока нет.

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Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БелАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок.
Игорь Лещеня
посол Белоруссии в Словакии

Он отметил, что сотни белорусов «почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века». По словам посла, на одном из снимков избитых протестующих он узнал одноклассника своей дочери, который «точно никогда не числился в смутьянах».

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Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента, которые показали победу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Во время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотнях пострадавших и одном погибшем.

Результаты голосования оспаривали все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». ЦИК все жалобы отклонил. По окончательным данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

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