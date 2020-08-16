Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 августаНачало "Золотой лихорадки", основание Международной академии астронавтики, авиакатастрофа в Подмосковье и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
12Выбран лучший снимок картошки
14:14 (мск), источник: РБК

На акции в поддержку Лукашенко собралось несколько тысяч человек

На площади Независимости в Минске начался митинг в поддержку Лукашенко. На него пришли более 2 тыс. человек, сообщил корреспондент РБК. Параллельно в Минске пройдет протестный марш, участники которого требуют отставки президента.

Источник: Reuters

Более двух тысяч человек собрались на площади Независимости в Минске, где проходит митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По оценке портала «Наша Нива», на площади Независимости собрались около 3 тыс. человек. Они скандируют лозунги «За батьку!», «За Лукашенко!», «За Беларусь! и «Фашист не пройдет!».

На площадь прибыли мэр Минска Анатолий Сивак и министр внутренних дел Юрий Караев. Также на митинг пришли премьер-министр Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

По данным Telegram-канала NEXTA Live, прибыл на место митинга и сам Лукашенко. О том, что туда подъехал лимузин из его кортежа, сообщил и Tut.by. По его информации, на площадь также привезли 12 пострадавших в ходе акций протеста ОМОНовцев.

Митинг на площади Независимости в поддержку Лукашенко начался с задержкой в час. Параллельно с ним в Минске начался марш «За свободу». Его участники требуют отставки президента и освобождения задержанных в ходе акций протеста и должны собраться там же — на площади Независимости.

О проведении митинга в поддержку Лукашенко провластная общественная организация «Белая Русь» объявила накануне, 15 августа. «[Митинг] сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря», — говорилось в ее сообщении.

В то же время портал Tut.by писал, что в митинге в поддержку Лукашенко принуждают участвовать работников бюджетных организаций и военных.

Людям угрожали увольнением, «запугивали тем, что при смене власти им светит тюрьма», а на тех, кто отказывался, «составляли списки», сообщили читатели портала.
Читайте также
Лукашенко посоветовал другим странам «навести порядок у себя» и не вмешиваться в дела Белоруссии

После выборов президента, которые завершились 9 августа, в Белоруссии начались акции протеста. Демонстранты не согласны с результатами голосования, требуют отставки президента и освобождения людей, задержанных на митингах.

По данным ЦИК Белоруссии, выборы выиграл Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основной соперник, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть более 10%. Ее сторонники обвинили власти страны в фальсификации итогов голосования. По оценкам штаба Тихановской, она набрала от 70 до 80% голосов.

В первые дни акции протеста в Белоруссии сопровождались столкновениями с силовиками. Демонстрантов разгоняли при помощи светошумовых гранат, дубинок и резиновых пуль. Тысячи человек были задержаны, пострадали десятки демонстрантов и журналистов, один человек погиб. По версии МВД, в руках у мужчины взорвалось неустановленное взрывное устройство, которое он хотел бросить в омоновцев. Однако родные погибшего этому не верят: по словам отца погибшего, его сына могли застрелить.

Лукашенко: Беларуси не нужны никакие посредники
Во время загрузки произошла ошибка.
14:31 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы президента в Белоруссии
 На акции в поддержку Лукашенко собралось несколько тысяч человек
Хроника первой недели протестов в Белоруссии. Главное
Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор
СМИ: умер внук Нурсултана Назарбаева
Умер брат президента США Роберт Трамп
В России за год закрылись миллион предприятий
Серфер спас женщину, ударив акулу кулаком
Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов
Здоровье
8 болезней, которые угрожают знаменитостям из-за их национальности Кого из актеров и музыкантов надо срочно отправить на флюорографию, а кого — к маммологу?
Hi-Tech
Крутые телевизоры Sony резко подешевели Количество ограничено
Авто
Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей Власти вновь заговорили о необходимости повсеместного внедрения алкозамков в машинах
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Бьет, значит любит? 525
Забавные картинки 460
Измена родителя - тяжелая тема 456
неожиданные последствия ответственного родительства 430
Леди
Похудевший Киркоров затмил Бузову на светском рауте (фото) Знаменитости собрались на шикарную вечеринку.
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь