На акции в поддержку Лукашенко собралось несколько тысяч человек

Более двух тысяч человек собрались на площади Независимости в Минске, где проходит митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает корреспондент РБК.
По оценке портала «Наша Нива», на площади Независимости собрались около 3 тыс. человек. Они скандируют лозунги «За батьку!», «За Лукашенко!», «За Беларусь! и «Фашист не пройдет!».
На площадь прибыли мэр Минска Анатолий Сивак и министр внутренних дел Юрий Караев. Также на митинг пришли премьер-министр Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
По данным Telegram-канала NEXTA Live, прибыл на место митинга и сам Лукашенко. О том, что туда подъехал лимузин из его кортежа, сообщил и Tut.by. По его информации, на площадь также привезли 12 пострадавших в ходе акций протеста ОМОНовцев.
Митинг на площади Независимости в поддержку Лукашенко начался с задержкой в час. Параллельно с ним в Минске начался марш «За свободу». Его участники требуют отставки президента и освобождения задержанных в ходе акций протеста и должны собраться там же — на площади Независимости.
О проведении митинга в поддержку Лукашенко провластная общественная организация «Белая Русь» объявила накануне, 15 августа. «[Митинг] сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря», — говорилось в ее сообщении.
В то же время портал Tut.by писал, что в митинге в поддержку Лукашенко принуждают участвовать работников бюджетных организаций и военных.
Людям угрожали увольнением, «запугивали тем, что при смене власти им светит тюрьма», а на тех, кто отказывался, «составляли списки», сообщили читатели портала.
После выборов президента, которые завершились 9 августа, в Белоруссии начались акции протеста. Демонстранты не согласны с результатами голосования, требуют отставки президента и освобождения людей, задержанных на митингах.
По данным ЦИК Белоруссии, выборы выиграл Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основной соперник, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть более 10%. Ее сторонники обвинили власти страны в фальсификации итогов голосования. По оценкам штаба Тихановской, она набрала от 70 до 80% голосов.
В первые дни акции протеста в Белоруссии сопровождались столкновениями с силовиками. Демонстрантов разгоняли при помощи светошумовых гранат, дубинок и резиновых пуль. Тысячи человек были задержаны, пострадали десятки демонстрантов и журналистов, один человек погиб. По версии МВД, в руках у мужчины взорвалось неустановленное взрывное устройство, которое он хотел бросить в омоновцев. Однако родные погибшего этому не верят: по словам отца погибшего, его сына могли застрелить.