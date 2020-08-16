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14:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры по телефону, сообщили пресс-службы Александра Лукашенко и Кремля. Они обсудили ситуацию в Белоруссии. Главы государств уже связывались по этому вопросу вчера, 15 августа.

Источник: РИА "Новости"

«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», — сообщила пресс-служба белорусского президента (цитата по БелТА).

Российская сторона подтвердила готовность «оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем».

Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне.
пресс-служба Кремля

«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении Кремля.

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