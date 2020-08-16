14:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры по телефону, сообщили
«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», — сообщила
Российская сторона подтвердила готовность «оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем».
Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне.
«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении Кремля.