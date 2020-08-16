15:23 (мск), источник: Daily Storm
Лукашенко отказался проводить повторные выборы
Президент заявил, что «у ворот» страны находятся войска НАТО.
Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента, заявил глава страны Александр Лукашенко. Выступая на митинге в свою поддержку, он выразил мнение, что нового голосования требуют Литва, Польша и Украина. Также президент заявил, что невозможно фальсифицировать голосование так, чтобы получить 80% голосов, и поэтому он считает выборы состоявшимися.
«Я никогда не пойду на слом нашего государства. На слом того, что создано нашими руками. Этому не бывать! Вертолеты и танки в 15 минутах от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация», — заявил Лукашенко.
Белорусский президент назвал собравшихся на митинг в его поддержку «пятидесятитысячным действом» и заявил, что оппозиции в стране необходимо «считаться с мнением большинства».
Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций.
По мнению Лукашенко, провести повторные выборы невозможно.
«Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет? Бандиты и урки! Пойдем на выборы? А кто работать будет?» — заявил он.
Власти готовы проводить реформы, о которых просит население, сказал Лукашенко. «Я хочу обратиться к тем, кто сегодня заблудший, кто дезориентирован: чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите какой? Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем», — уточнил он.
Насилие на улицах Минска начали оппозиционеры, уверен белорусский глава. «Не я породил жестокость на улицах, а оппозиция. Не толкайте людей к силовому противостоянию! Не позорьте страну — мирную, которой все завидовали», — призвал он.
В конце своего выступления Лукашенко заявил, что не держится за власть. «Я здесь стою не потому, что крепко держусь за власть, я отдал родине лучшие годы, загубите меня — это будет начало вашего конца.
Если
кто-тохочет отдать страну, даже когда я буду мертвый, я не позволю вам.
Я стою перед вами на коленях, впервые в своей жизни. Вы это заслужили", — заключил он. Буквально на колени белорусский президент не вставал.
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые беспорядки, которые продолжаются до сих пор. Для разгона протестующих ОМОН применял водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила Лукашенко победителем на выборах главы государства. Действующего президента поддержали 80,1% избирателей, а его главного оппонента — Светлану Тихановскую — 10,12%, сообщает ЦИК.
Егор Латышев