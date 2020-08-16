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15:23 (мск), источник: Daily Storm

Лукашенко отказался проводить повторные выборы

Президент заявил, что «у ворот» страны находятся войска НАТО.

Источник: Reuters

Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента, заявил глава страны Александр Лукашенко. Выступая на митинге в свою поддержку, он выразил мнение, что нового голосования требуют Литва, Польша и Украина. Также президент заявил, что невозможно фальсифицировать голосование так, чтобы получить 80% голосов, и поэтому он считает выборы состоявшимися.

Источник: Reuters

«Я никогда не пойду на слом нашего государства. На слом того, что создано нашими руками. Этому не бывать! Вертолеты и танки в 15 минутах от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент назвал собравшихся на митинг в его поддержку «пятидесятитысячным действом» и заявил, что оппозиции в стране необходимо «считаться с мнением большинства».

Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций.
Александр Лукашенко

По мнению Лукашенко, провести повторные выборы невозможно.

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«Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет? Бандиты и урки! Пойдем на выборы? А кто работать будет?» — заявил он.

Власти готовы проводить реформы, о которых просит население, сказал Лукашенко. «Я хочу обратиться к тем, кто сегодня заблудший, кто дезориентирован: чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите какой? Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем», — уточнил он.

Насилие на улицах Минска начали оппозиционеры, уверен белорусский глава. «Не я породил жестокость на улицах, а оппозиция. Не толкайте людей к силовому противостоянию! Не позорьте страну — мирную, которой все завидовали», — призвал он.

В конце своего выступления Лукашенко заявил, что не держится за власть. «Я здесь стою не потому, что крепко держусь за власть, я отдал родине лучшие годы, загубите меня — это будет начало вашего конца.

Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвый, я не позволю вам.
Александр Лукашенко
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Я стою перед вами на коленях, впервые в своей жизни. Вы это заслужили", — заключил он. Буквально на колени белорусский президент не вставал.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые беспорядки, которые продолжаются до сих пор. Для разгона протестующих ОМОН применял водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила Лукашенко победителем на выборах главы государства. Действующего президента поддержали 80,1% избирателей, а его главного оппонента — Светлану Тихановскую — 10,12%, сообщает ЦИК.

Егор Латышев

Лукашенко вышел к народу
Во время загрузки произошла ошибка.
15:33 (мск)© Ньюстюб
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