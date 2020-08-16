Белый дом хочет подписать соглашение по вооружениям с Путиным на территории США

Ранее телеканал сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что Дональд Трамп хотел бы провести личную встречу с Владимиром Путиным перед ноябрьскими выборами. Один из рассматриваемых вариантов заключается в том, чтобы президенты двух стран подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ.
«Мы бы хотели, чтобы в какой-то момент сюда приехал Путин, надеемся, чтобы подписать соглашение по контролю над вооружениями, которое обеспечивает безопасность американцев и россиян», — сказал О’Брайен. При этом он сказал, что встреча перед выборами не запланирована.
Он также сообщил, что США не намерены участвовать в онлайн-саммите по Ирану, который инициировал Владимир Путин.
Срок действия СНВ истекает в следующем году. Ранее стало известно, что США могут согласиться на новое соглашение с РФ без участия Китая. Напомним, Вашингтон пытался заключить трехстороннее соглашение по ядерному вооружению с Москвой и Пекином. Однако в КНР сказали, что готовы подключиться к нему только в том случае, если США снизят объемы такого вооружения до китайского уровня.