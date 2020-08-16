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21:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Офис Зеленского посчитал безответственной передачу «боевиков» России

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что белорусские власти продемонстрировали пренебрежение принципом взаимопомощи и исторической близости украинского и белорусского народов, освободив задержанных россиян. Об этом говорится в официальном заявлении главы государства.

Источник: AP 2020

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив “вагнеровцев”», — заявили в офисе президента. Там добавили, что для белорусских властей «принцип взаимной помощи соседей лично ничего не стоит».

В офисе главы украинского государства считают, что поступок властей Белоруссии говорит об их «внутренних ценностях».

Там также прокомментировали продолжающиеся на протяжении недели митинги, отметив, что Киев уважает географические и политические границы каждой страны и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-то победе на них. «Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины “приказывает” провести новые выборы в Белоруссии», — заявили в офисе, добавив, что это является откровенной неправдой и сознательным провокационным поведением.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Власти объявили, что они являются членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их связали с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского и обвиняли в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. 14 августа Белоруссия передала России 32 российских гражданина, еще один россиянин, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

Следите за развитием темы Выборы президента в Белоруссии
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