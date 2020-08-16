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16 августа, источник: Известия

В пуле премьер-министра РФ обнаружен коронавирус

У нескольких журналистов правительственного пула подозрение на коронавирус. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:27 MSK, 16.08
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Источник: Reuters

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — сказал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

На графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится, отметил он.

Журналисты освещали рабочую поезду Михаила Мишустина на Дальний Восток, которая проходит с 12 по 18 августа. Во время своего первого послековидного турне премьер уже посетил Чукотку и Камчатку. Сейчас он находится в Магадане. Последним пунктом должна стать Амурская область.

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