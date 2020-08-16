16 августа, источник: Известия
В пуле премьер-министра РФ обнаружен коронавирус
У нескольких журналистов правительственного пула подозрение на коронавирус. Об этом «Известиям» сообщили в
«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — сказал
На графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится, отметил он.
Журналисты освещали рабочую поезду Михаила Мишустина на Дальний Восток, которая проходит с 12 по 18 августа. Во время своего первого послековидного турне премьер уже посетил Чукотку и Камчатку. Сейчас он находится в Магадане. Последним пунктом должна стать Амурская область.