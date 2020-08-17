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00:18 (мск), источник: ТАСС

Макрон призвал ЕС поддержать мирные манифестации в Белоруссии

По мнению президента Франции, участники акций добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюз должен продолжать активно поддерживать участников мирных манифестаций в Белоруссии. Соответствующее заявление он разместил в воскресенье вечером в своем Twitter.

«Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважение их прав, свобод и суверенитета», — написал он.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Соперники Лукашенко не признали результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Как заявил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС, сообщество не принимает результаты выборов и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.

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