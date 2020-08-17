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00:58 (мск), источник: Ведомости

Минобороны изобрело служебную тайну

Разработанные Министерством обороны поправки к закону «Об обороне», которыми вводится новый вид тайны, опубликованы 14 августа для антикоррупционной экспертизы на федеральном портале нормативных правовых актов regulation.ru.

Источник: AP 2020

Этим актом предлагается ввести новый вид тайны — «служебную тайну в области обороны», не совпадающую с государственной тайной, но «распространение которой может нанести вред обороноспособности государства».

При этом кроме гостайны к служебной тайне нельзя отнести сведения, в отношении которых Россия взяла международные обязательства по их открытому обмену.

Кроме того, речь идет о сведениях о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан; сведениях о нарушениях прав и свобод человека и гражданина; сведениях о нарушении законности должностными лицами; информации, затрагивающей права и обязанности человека; информации о правовом положении органов власти; о состоянии окружающей среды и «иной» информации, определенной федеральными законами.

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Перечень такой информации составит Минобороны вместе с командованиями родов войск и другими воинскими формированиями. Военнослужащие, другие служащие Минобороны и гражданские лица из числа тех, кому была доверена эта тайна, будут нести за распространение такой информации дисциплинарную и административную ответственность, для чего в Дисциплинарный устав и Кодекс об административных правонарушениях будут внесены поправки.

Ранее в июле по инициативе ФСБ были приняты поправки, вводящие понятие профессиональной тайны, которая также не является государственной. Но инициатива Минобороны значительно прозрачнее, и в отличие от ФСБ установлен весьма обширный перечень информации, которая не может быть отнесена к примерно аналогичной новой тайне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» о поддержке Кремлем начатой ФСБ и продолженной Минобороны тенденции на засекречивание информации, не являющейся гостайной, не ответил. Также не получен ответ на вопрос, поддержит ли Кремль аналогичные инициативы других ведомств, например МВД.

Причина инициативы Минобороны фактически раскрыта в пояснительной записке, опубликованной на федеральном портале правовых актов.

Там говорится, что из-за отсутствия понятия служебной тайны «в средствах массовой информации организациями Российской Федерации периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т. п.».

По сути, речь идет о том, говорит источник в оборонной промышленности, что никакого наказания за распространение того, что имеет гриф «Для служебного пользования» (ДСП), нет и этот пробел решили исправить.

При этом закрытие информации о закупках вооружений на сайтах госзакупок осуществлялось иными актами, тут же речь, как и у ФСБ, идет о правке ведомственного закона, отмечает он.

Целью этой инициативы, очевидно, является не только ограничение распространения документов с грифом ДСП, но и борьба с разного рода заявлениями со стороны представителей промышленности и гражданских ведомств о разработке и испытаниях разного рода вооружений, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Но едва ли эта мера будет эффективной — количество открытых источников сейчас слишком велико, говорит он.

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