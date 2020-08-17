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08:55 (мск), источник: ТАСС

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии объяснила это необходимостью того, чтобы «страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».

Источник: AFP 2020

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в понедельник о своей готовности стать национальным лидером.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм», — заявила Тихановская в видеообращении, размещенном на портале YouTube.

Она выступила с требованием освободить «всех политзаключенных» в республике, а также «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов — реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

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