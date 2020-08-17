Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

08:55 (мск), источник: ТАСС
МИНСК, 17 августа. /ТАСС/.
«Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм», — заявила Тихановская в видеообращении, размещенном на портале YouTube.
Она выступила с требованием освободить «всех политзаключенных» в республике, а также «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов — реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».