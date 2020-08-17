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11:40 (мск), источник: ТАСС

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом в соответствии с указом главы республики Александра Лукашенко от 15 августа. Документ в понедельник официально опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Источник: РИА "Новости"

Согласно его тексту, премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов «поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности».

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На состоявшемся в Минске 15 августа совещании президент Александр Лукашенко отметил, что правительство в основном сформировано. Он также сказал, что провел разговор с премьер-министром Романом Головченко, и сообщил, что правительство продолжит выполнять свою работу до формирования нового.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются несколько дней.

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