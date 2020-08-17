Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом

Согласно его тексту, премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов «поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности».
На состоявшемся в Минске 15 августа совещании президент Александр Лукашенко отметил, что правительство в основном сформировано. Он также сказал, что провел разговор с премьер-министром Романом Головченко, и сообщил, что правительство продолжит выполнять свою работу до формирования нового.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.
Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются несколько дней.