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10:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) на вертолете, передает Tut.by. По данным издания, туда выдвинулись сотни рабочих Электротехнического и Тракторного заводов. Господин Лукашенко, выступая перед работниками завода, сказал, что бастующие на предприятии «погоду не делают».

Источник: Reuters

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что “плохой” президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

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В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протестов по итогам выборов, на которых ЦИК признал победителем Александра Лукашенко.

Сотрудники нескольких заводов объявили забастовки. Среди них — БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова, Белорусский металлургический завод, «Гродно-Азот», «Керамин» и другие.

15 августа прошла встреча сотрудников МЗКТ с директором. Глава предприятия Алексей Римашевский на ней сообщил, что голосовал за господина Лукашенко, но признает, что он не выиграл на выборах.

МЗКТ полностью принадлежит государству. На предприятии работают около 5 тыс. человек. МЗКТ ранее присоединился к забастовкам заводов. Директор предприятия признал поражение господина Лукашенко на выборах.

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