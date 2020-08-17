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12:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

В Белоруссии не будет повторных президентских выборов, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь». Господин Лукашенко заявил, что не сделает это под давлением — это, по его мнению, приведет к уничтожению промышленных предприятий Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

«Их (выборов.— “Ъ”) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все», — сказал господин Лукашенко. Он спросил собравшихся, хотят ли они провести справедливые выборы. После того, как рабочие ответили «да», господин Лукашенко сказал, что других выборов не будет, «пока вы меня не убьете», дополняет Tut.by.

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Он призвал осуществлять перераспределение властных полномочий через конституционный процесс, а не через уличные акции. Александр Лукашенко напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий.

«Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — сказал он. Президент сказал, что готов «поделиться полномочиями», «но не под давлением и не через улицу».

Собравшиеся освистали президента, в толпе раздались крики «Позор!», «Уходи», «Лукашенко — в автозак». Видео с недовольными опубликовал Telegram-канал Nexta Live. Вертолет, на котором господин Лукашенко прилетел на завод, вылетел с территории, корреспондент Tut.by заметил его ориентировочно в 10.57.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, ЦИК страны заявил о победе господина Лукашенко с 80,1% отданных за него голосов. Светлана Тихановская, оппонент господина Лукашенко и бывший кандидат в президенты, выступала за освобождение политических заключенных и проведение повторных выборов. За это же выступали бастующие рабочие МЗКТ, БелАЗа, МАЗа, Минского тракторного завода, сотрудники государственной Белтелерадиокомпании. Госпожа Тихановская в видеообращении 17 августа подтвердила намерение подготовить законодательную базу для организации новых выборов.

Лукашенко отказался проводить перевыборы в Белоруссии
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12:32 (мск)© Ньюстюб
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