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12:40 (мск), источник: Известия

Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля

Басманный суд Москвы 17 августа арестовал в качестве обеспечительной меры более 3 млн рублей и два автомобиля, которые принадлежат экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Источник: Известия

«Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более $2 тыс. и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus», — приводит ТАСС слова судьи.

Арестованы как деньги, изъятые при обыске в доме Фургала, так и хранящиеся на его банковском счете.

Вместе с тем Фургал утверждает, что большая часть этих средств принадлежит его бывшей жене Ларисе Стародубовой.

«Она оплачивала из этих денег учебу нашего сына Кирилла, коммунальные услуги и так далее. Я к этим деньгам не имею отношения», — отметил экс-губернатор.

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Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества».

В материалах дела речь идет о бизнесменах, которые занимались ломом черных и цветных металлов.

Суд 10 июля арестовал Фургала до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. В настоящее время экс-губернатор находится в СИЗО «Лефортово» и вину не признает.

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