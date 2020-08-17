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13:35 (мск), источник: РИА Новости

В авто российского военного атташе в Нидерландах нашли технику слежения

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг вызвана в МИД РФ, ей выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«17 августа в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Нидерландов в России Д. Баккер-Кюлинг. Нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России в Нидерландах», — говорится в сообщении МИД РФ.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — подчеркнули в российском министерстве.

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