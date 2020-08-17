13:35 (мск), источник: РИА Новости
В авто российского военного атташе в Нидерландах нашли технику слежения
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик
«17 августа в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Нидерландов в России Д.
«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — подчеркнули в российском министерстве.