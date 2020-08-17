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14:42 (мск), источник: Известия

Лукашенко заявил о готовности передать полномочия после голосования по Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не собирается покидать пост главы государства под давлением, но готов передать полномочия только принятия новой конституции. Соответствующее заявление политик сделал в понедельник, 17 августа, в ходе визита на Минский завод колесных тягачей.

Источник: Reuters

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим. Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», — приводит его слова Tut.by.

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Ранее в понедельник политик заявил, что если белорусы «загубят» своего первого президента, то потом будут «губить» и всех остальных. Делать этого они не должны, отметил он. По словам Лукашенко, протестами его на колени не поставят.

Ранее он отверг возможность перевыборов президента, которые требуют протестующие. Накануне Лукашенко заявил, что в ходе голосования фальсификации не было.

С 10 августа в стране проходят ежедневные масштабные акции протеста, сопровождаемые задержаниями. В результате пострадали как граждане, так и силовики, один гражданский погиб. Десятки предприятий Белоруссии объявили забастовки с требованием отменить результаты выборов.

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14:53 (мск)© Ньюстюб
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