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14:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности передать полномочия после принятия новой Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

Ранее Лукашенко выступил перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Они встретили президента криками «Уходи!». Во время выступления Лукашенко пообещал поделиться президентскими полномочиями и рассказал о своем отношении к действиям силовиков.

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В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих.

В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
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