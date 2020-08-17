14:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Лукашенко объявил о готовности передать полномочия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности передать полномочия после принятия новой Конституции. Об этом сообщает ТАСС.
«Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.
Ранее Лукашенко выступил перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Они встретили президента криками «Уходи!». Во время выступления Лукашенко пообещал поделиться президентскими полномочиями и рассказал о своем отношении к действиям силовиков.
В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.
В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих.
В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.