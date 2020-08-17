Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Россиянам рассказали об изощренных способах ввоза «санкционки»Россельхознадзор представил в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками продуктов в Россию
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
8Самый яркий звездопад года
16:11 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко заявил, что власть никогда не падет

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что власть никогда не падет, а с теми, кто так утверждает в соцсетях, власти разберутся. Его цитирует «БелТА».

Источник: Reuters

По его выражению, оппозиция отравила людей соцсетями.

Видео
«Переступите рубеж — господь с вами»: Лукашенко пригрозил противникам власти

«И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», — заявил глава государства.

По его мнению, протестующих спровоцировали, чтобы они начали требовать его отставки.

«Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: “Уходи!” Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу», — заявил он на встрече с коллективом МАЗа.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии
Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно.
Александр Лукашенко ​​​​​​​
президент Белоруссии
Новость
Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии

Он повторил, что многие задержанные участники массовых беспорядков были пьяны или под наркотиками и что они планировали провокации. Силовые действия он назвал вынужденной реакцией на провокаторов, и отметил, что одному из силовиков сломали позвоночник.

«Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети», — объяснил президент.

Комментируя сообщения о принадлежащей ему недвижимости и деньгах, он предложил забирать все, что найдется.

Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии (цитата по «БелТА»)

Лукашенко выразил уверенность, что сейчас нужно принимать спокойные, взвешенные решения, направленные на стабилизацию обстановки.

Он выразил уверенность, рабочие «всегда поддерживали президента», и назвал предательство самым страшным, что бывает в жизни. Он заверил, что никогда рабочих не предаст и призвал их не губить предприятия.

Видео
«Если кто-то не хочет работать, никто никого не будет гнобить»

«Жили, вроде, спокойно, тихо, завидовали нам, уважали. Что вы сотворили со страной? Вы же из этого будете выкарабкиваться! Успокойтесь, сядьте, работайте. А потом с вами в январе здесь встретимся, и вы скажете, что произошло и что нужно еще сделать, — добавил он. — Не провоцируйте! Я все пережил. Переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Вот я сегодня ушел. Что завтра, вы подумали?».

Ранее в понедельник президент на МЗКТ заявил, что новых выборов в стране не будет, фальсифицировать 80% голосов, которые он набрал, невозможно, и что он не будет делиться властью «через улицу» и под давлением.

Результаты президентских выборов не признали Евросоюз и Великобритания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура
Экс-главный инфекционист Москвы заявил о неэффективности изоляции
Ученые выяснили, в каком порядке появляются симптомы COVID-19
В России запретили движение АУЕ
Ученые назвали ткань, на которой деградирует коронавирус
Британский школьник создал свой бизнес во время пандемии
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Билл Гейтс призвал не рассчитывать на вакцину от COVID-19
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
Ны рынок выходит новая операционка для смартфонов Замена Android и Windows
Горячие темы на Авто
Кому еще не понятно, что происходит в Белорусии? 309
Белоруссия передала России 32 российских гражданина, ранее задержанных в республике и объявленных бойцами частной военной компании Вагнера. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передает ТАСС. 190
Ничего. Сегодня можно. Просто пятница сегодня. 89
Мой Каменец. Собор Петра и Павла. 73
Кино
СМИ: актерская школа Александра Петрова закрылась, не открывшись Работу над запуском образовательного учреждения артист анонсировал в 2019 году
Новости партнеров
Такую обиду ветеранов терпеть нельзя – их назвали позором Родины
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Вы знали про это? У деревьев есть личное пространство
Популярные темы на «Детях»
Поболтать от безделья. 197
Ранний брак по договору 195
Куда пропали? 133
прививка. спорный вопрос 122
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Появления вакцины в России осталось ждать недолго
Вакцины навсегда уничтожат коронавирус в России
Август в России начался с пожаров и смерчей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь