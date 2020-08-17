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17:27 (мск), источник: RTVi

Трамп намекнул, что Харрис, возможно, нельзя быть вице-президентом: это очередная теория заговора

13 августа Дональд Трамп провел пресс-конференцию, которую использовал для критики своего оппонента на выборах — демократа Джо Байдена. Он выразил сомнение в том, что из-за своего происхождения Камала Харрис может стать вице-президентом США.

Источник: Reuters

На пресс-конференции отметили, что в соцсетях распространяется информация об отсутствии у выдвинутого Байденом кандидата на пост вице-президента Камалы Харрис гражданства по рождению. Журналист попросил Трампа однозначно сказать, имеет ли она право избираться в вице-президенты.

«‎Я только сегодня услышал, что она не отвечает требованиям. К тому же, эту статью написал высококвалифицированный юрист. Я не знаю, правда ли это. Я бы предположил, что демократы проверили это перед тем, как выбрали ее баллотироваться на пост вице-президента», — сказал Трамп.

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Теорию о том, что у Харрис нет гражданства США, выдвинул профессор права Чепменского университета Джон Истман. Он написал об этом в статье на Newsweek. В 2010 году на выборах генерального прокурора Калифорнии Истман был кандидатом от Республиканской партии. На внутренних праймериз он уступил Стиву Кули, который на всеобщих выборах проиграл Камале Харрис.

Вторая статья Конституции США гласит, что президентом может быть только проживающий в США больше 14 лет гражданин по рождению старше 35 лет. Согласно 12 поправке к Конституции, те же требования применяются и к кандидатам в вице-президенты. По теории Истмана, отец Харрис является гражданином Ямайки, а ее мать — гражданка Индии. «‎Ни один из них не был натурализованным гражданином США на момент рождения Харрис в 1964 году. Это делает ее не “прирожденным гражданином”, и поэтому она не имеет права на должность президента и, следовательно, вице-президента», — заявил Истман. Он также поставил под сомнение ее право быть сенатором и генпрокурором.

Однако Истман не учел 14 поправку к Конституции, по которой все рожденные на территории США являются гражданами страны.

В интерпретации гражданства по поправке возникали споры. Но через 30 лет после ее принятия, в 1898 году, Верховный суд США признал ребенка из китайской семьи Вонга Кима Арка американцем по рождению. Его родители были подданными императора Китая, но долгое время жили в США.

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Камала Харрис родилась в Окленде. Ее родители учились в университете Беркли в Калифорнии. Они жили в США еще до ее рождения. Поэтому Харрис является гражданкой по рождению и может стать вице-президентом, если Джо Байдена выберут президентом. Харрис уже заявила, что Трамп продолжит врать: «Они попытаются отвлечь от реальных проблем, с которыми сталкивается американский народ. Я жду, что они прибегнут к грязной тактике. Это будет нокдаун, но мы готовы».

Это не первый случай, когда Дональд Трамп ставит под сомнение гражданство кандидатов в органы исполнительной власти. Перед выборами президента в 2012 году он поддержал слухи о том, что Барак Обама якобы не гражданин США. Годом ранее Обама опубликовал свое свидетельство о рождении, где было указано, что он родился на Гавайях. Несмотря на это, Трамп продолжал публично сомневаться в гражданстве Обамы вплоть до выборов 2016 года.

Жанна Антохина

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