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17:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов после принятия новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести новые выборы президента после принятия новой конституции на референдуме. Ранее он исключил возможность проведения повторных президентских выборов.

Источник: РИА "Новости"

«Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал господин Лукашенко одному из рабочих МЗКТ (кадры общения с рабочими показали государственные телеканалы).

Ранее сообщилось, что на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лукашенко призвал осуществлять перераспределение властных полномочий через конституционный процесс, а не через уличные акции.

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Он напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий. Господин Лукашенко заявил, что повторных выборов не будет, потому что «не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа».

Позже во время встречи с рабочими Минского автомобильного завода (МАЗ) президент заявил, что власть «перетерпит», если люди будут выходить на улицы, но ответит, если народ будет «ломить».

Накануне господин Лукашенко выступал перед своими сторонниками в Минске. На акцию в его поддержку, по официальным данным, пришли 65 тыс. человек. В этот же день прошла акция против итогов голосования. На нее в столице, по неофициальным данным, вышли более 200 тыс. демонстрантов.

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