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18:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп оценил ситуацию в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал происходящее в Белоруссии после прошедших 9 августа выборов. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2020

«Ситуация ужасная», — оценил глава государства нынешнее положение дел. По его словам, Вашингтон пристально следит за развитием событий. О дальнейших отношениях стран или возможных санкционных мерах в отношении белорусской стороны Трамп ничего не сказал.

Ранее происходящее в Белоруссии комментировал госсекретарь США Майк Помпео. Он призывал к проведению новых выборов, поскольку состоявшиеся были несвободными и несправедливыми. Дипломат также отмечал, что Вашингтон не определился с тем, как будет реагировать, но не исключил введение санкций и приостановку поставок нефти.

По официальным данным, на прошедших выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов, в то время как действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. Тысячи белорусских граждан не признали результаты выборов и вышли на демонстрации. Акции протеста переросли в столкновения с ОМОНом, известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.

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