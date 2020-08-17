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18:58 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК Белоруссии ответил на жалобы по президентским выборам

МИНСК, 17 авг — РИА Новости. ЦИК Белоруссии заявил в ответ на жалобы, что нет причин признать выборы президента недействительными по отдельным участкам для голосования или пересчитать на них голоса избирателей.

Источник: РИА Новости

Согласно сообщению на сайте комиссии, в ЦИК поступили многочисленные электронные обращения с просьбой ознакомить с результатами голосования на участке либо выслать копию протокола участковой комиссии о результатах голосования, поскольку участковая избирательная комиссия не вывесила указанную копию протокола, также назначить в связи с этим повторный подсчет голосов избирателей либо признать выборы недействительными по участку для голосования.

«Повторный подсчет голосов избирателей по участку для голосования Центральная комиссия вправе назначить при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов. Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано», — отмечается в ответе на жалобы.

Касательно требований признания выборов по участку для голосования недействительными отмечается, что «выборы по участку могут быть признаны недействительными, если нарушения, допущенные в ходе выборов или при подсчете голосов, повлияли на итоги выборов в целом по республике».

«В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно. Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер», — подчеркивается в ответе.

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Там констатируется, что «при таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется».

В ответ на требование ознакомить с протоколами подсчета голосов на отдельных участках ЦИК заявил, что располагает только протоколами областных, Минской городской комиссий по выборам. Участковым было рекомендовано использовать для размещения копии протокола доску объявлений или информационный стенд в здании, где проходило голосование. «Таким образом, избирательное законодательство не предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на участке», — отмечается в документе.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

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