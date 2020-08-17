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19:06 (мск), источник: РИА Новости

В Минздраве Белоруссии сообщили о двух погибших во время протестов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что во время акций протеста после президентских выборов погибли два человека. Об этом сообщил Sputnik Беларусь.

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Министр сообщил об этом врачам, собравшимися перед зданием ведомства.

Первым погибшим стал Александр Тарайковский. По данным МВД, в него могли стрелять из «нелетального» оружия — при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.

Второго участника протестов привезли в больницу из ИВС в Гомеле, так как у него резко ухудшилось самочувствие, вскоре он умер. Ранее его арестовали на 10 суток.

По словам Караника, в больницах до сих пор остаются 158 человек, у троих из них тяжелые травмы. Он также заявил, что не располагает информацией о пропаже 83 человек.

Сами медики требуют допустить их на территории Центра изоляции правонарушителей и Изолятора временного содержания, чтобы осмотреть задержанных участников митингов и решить вопрос об их госпитализации.

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Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.

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