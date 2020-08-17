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21:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционерам пересчет голосов на президентских выборах.

Источник: РИА "Новости"

Однако им, по словам господина Лукашенко, нужны новые выборы. Об этом он рассказал во время сегодняшней встречи с рабочими на «Минском заводе колесных тягачей» (МКЗТ).

«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: “Зачем? Давайте посчитаем”. Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: “А уже не актуально считать. Это уже не актуально!” А что надо? Новые выборы», — приводит слова господина Лукашенко телеканал СТВ.

Во время этой же встречи президент Белоруссии предложил провести новые выборы после принятия новой Конституции на референдуме. При этом ранее он исключал возможность проведения повторных президентских выборов.

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