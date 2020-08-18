05:10 (мск), источник: Известия
Трещит по швам: сделка США, талибов и афганских властей под угрозой
Это может серьезно изменить расклад сил в американской президентской гонке.
Сделка Вашингтона, Кабула и талибов об урегулировании ситуации под угрозой срыва. Кабул приостановил процесс освобождения 400 оставшихся членов движения «Талибан» (группировка запрещена в России)
Эту сделку мог бы записать в список своих внешнеполитических побед президент Дональд Трамп, который в последние дни, согласно опросам общественного мнения, сократил отставание от своего наиболее вероятного соперника на выборах от демократов Джозефа Байдена. 46% респондентов готовы поддержать действующего главу государства, в то время как Байдена — 50%. Удастся ли Трампу, в феврале заключившему соглашение по Афганистану, выполнить условия договоренностей хотя бы частично и как это может отразиться на всей президентской гонке — в материале «Известий».
«Я думаю, что президент [Дональд Трамп] войдет в историю как великий миротворец», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, выступая перед журналистами. По его словам, 45-й американский лидер мог бы стать главным претендентом на Нобелевскую премию мира.
Сделка, о которой упомянул американский политик, была заключена в феврале этого года в Катаре при участии США, официальных афганских властей и запрещенной в России террористической группировки «Талибан». Тогда стороны договорились о поэтапном выводе иностранных войск из страны в течение 14 месяцев, освобождении пленных с обеих сторон и формировании нового правительства с участием талибов.
Представители «Талибана» пообещали «отказаться от использования афганской территории для нападений», в Кабуле заявили, что проведут переговоры с Совбезом ООН по исключению членов группировки из санкционного списка, Вашингтон также собрался исключить «Талибан» из списка санкций к концу августа этого года. США обязались воздерживаться от применения силы против территориальной целостности Афганистана, не вмешиваться во внутреннюю политику страны и ежегодно направлять средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана. При этом афганское правительство должно было освободить до 5 тыс. заключенных талибов в обмен на 1 тыс. сотрудников афганских сил безопасности.
Поводом стали претензии Парижа, Канберры и Вашингтона. По их словам, некоторые заключенные, от семи до десяти человек, которые собираются на свободу, могут быть причастны к убийствам французских, австралийских и американских граждан в Афганистане.
«По нашей информации, талибам заплатили миллионы долларов за освобождение этих лиц, ведь некоторые из них даже не являются членами «Талибана», — рассказал эксперт Салех Мохаммад Регистани, знакомый с процессом мирных переговоров.
При этом, по данным афганского правительства, из 400 заключенных, на освобождении которых так настаивают талибы, 156 приговорены к смертной казни, 105 обвиняют в убийствах, 51 — в контрабанде наркотиков, 44 находятся в черном списке афганского правительства и его союзников, 34 обвинены в похищениях людей, которые впоследствии окончились убийствами, еще 10 — в других преступлениях.
Вашингтон считал соглашение, подписанное в Катаре, историческим.
Вашингтон ввел войска в Афганистан в декабре 2001 года, после терактов 11 сентября. За время военной кампании в этой стране погибли свыше 2 тыс. американских военных. Шесть лет назад США вывели основные боевые силы. Там остались около 13 тыс. военных. Помимо этого, с невоенной миссией в стране находятся силы НАТО и союзников альянса из 39 стран, обучающие и консультирующие афганских военных.
Министр обороны США Марк Эспер говорил, что после подписания соглашения Вашингтон будет готов со временем сократить численность войск в Афганистане. 30 июля стало известно, что США намерены окончательно вывести свои войска в мае следующего года.
Когда Трамп пообещал, что американские солдаты уйдут из Афганистана, все понимали, что это утопия, рассказала «Известиям» политолог, специалист по постсоветскому пространству Галия Ибрагимова.
— Когда американский лидер только начал лоббировать сделку с талибами, говорили, что она мертворожденная. Все понимали, что Афганистан — это не приоритетная тема для администрации Трампа, и
Эксперт добавила, что американского лидера активно критиковали за то, что он сел за стол переговоров с талибами — представителями террористической организации.
Получается, что США, мировая держава, вступила в переговоры не с государством — субъектом международных отношений, а с группировкой, которая во многих странах была признана террористической, в том числе и в самих США. Они приобрели политическую субъектность, они стали значимой силой внутри Афганистана.
По словам Ибрагимовой, условия сделки постоянно нарушаются. После заключения соглашения в Афганистане были теракты.
— Талибы пытаются использовать эту ситуацию и укрепиться в афганском обществе уже не просто как маргиналы и террористы, но как значимая политическая сила, — добавила она.
Происходящее сейчас в Афганистане имеет прямое отношение и к предвыборной гонке в США. Президенту Дональду Трампу необходимо показывать своим избирателям прогресс, а мирное соглашение с талибами он рассматривает в качестве главного свидетельства успеха своей внешней политики, рассказал «Известиям» руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев.
Окончание американского присутствия в Афганистане и урегулирование ситуации в этой стране было одним из пунктов предвыборной программы Трампа, когда он баллотировался на первый срок. Он хочет козырять выполнением этого обещания накануне новой избирательной кампании.
— Но вообще сейчас Афганистан отошел на второй план. У американских избирателей стоят другие приоритеты. В том числе и внешнеполитические: это усиление конфронтации во взаимоотношениях с Китаем, попытка перестроить отношения с союзниками в Европе, — полагает эксперт.
По мнению научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексея Давыдова, достижение
— В случае успеха сделки это серьезно не изменит предвыборный расклад в пользу Трампа. Существуют более серьезные системные вызовы: ковид, экономический кризис, нарастающая поддержка альтернативного кандидата, — отметил американист. Он также добавил, что в случае победы Джозефа Байдена на выборах проводимая им политика на афганском направлении вряд ли изменится.
— США могут значительно сократить военный контингент, но при этом оставить людей, чтобы видеть, что происходит в стране и в регионе. Полный вывод американских военных из Афганистана возможен только в том случае, если афганская кампания станет такой же, как в свое время иракская: необходимо будет ее срочно прекратить. Но тогда это будет политический ход. В настоящее же время мало кто из избирателей вообще помнит афганскую кампанию, — заявил специалист.