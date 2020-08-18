Неизвестный в Нью-Йорке угрожал убить российских дипломатов

13:17 (мск), источник: РИА Новости
«Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно (до 16 августа — ред.). Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам», — сказал собеседник агентства.
По его словам, нарушитель — белый мужчина.
«По гражданству человека нет никакой информации. Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: «Я застрелю вас» и «Я убью вас», — сказал сотрудник консульства.
Там уточнили, что есть два протокола с жалобами на преступное причинение ущерба за эти даты.
«Десятого августа 34-летний мужчина, идентифицированный как Реза Машаехи, проживающий на Манхэттене, был арестован и обвинен в преступном причинении ущерба», — сказал собеседник агентства.
Задержанному вручили повестку в суд и отпустили, как предписывает закон. Он должен появиться в суде 6 ноября.
В полиции предполагают, что второе нарушение вполне мог совершить тот же человек. Но доказательств того, что это был именно он, сейчас нет.
Там пояснили, что такое правонарушение относится к мелким. «Суд решит, что делать с ним. Если у него нет криминального прошлого, вероятно, он просто получит штраф», — указали в полиции.
В полиции добавили, что «тот же человек был арестован в понедельник за преступное причинение ущерба у консульства Венесуэлы — он был арестован за нанесение ущерба консульству». Неизвестно, отпущен ли он и в этот раз на свободу.
Кроме того, как рассказали в полицейском управлении