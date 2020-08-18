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08:49 (мск), источник: Интерфакс

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом и сейчас лечится в Москве, рассказал в Благовещенске премьер-министр Михаил Мишустин. Он пожелал министру выздоровления.

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Источник: Reuters

«Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.

В Благовещенске еще у нескольких сотрудников СМИ тесты дали положительный результат. Их также изолировали и отправили в столицу.

13 августа стало известно, что COVID-19 подтвердился у вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Мишустин переболел коронавирусной инфекцией еще весной: о его заражении стало известно 30 апреля, 19 мая он вернулся к очной работе. Также в правительстве COVID-19 перенесли в том числе главы Минстроя Владимир Якушев, Минкультуры — Ольга Любимова, Минобрнауки — Валерий Фальков.

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