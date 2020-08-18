08:49 (мск), источник: Интерфакс
Министр энергетики Новак заразился коронавирусом
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом и сейчас лечится в Москве, рассказал в Благовещенске
«Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», — сказал премьер.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В
В Благовещенске еще у нескольких сотрудников СМИ тесты дали положительный результат. Их также изолировали и отправили в столицу.
13 августа стало известно, что COVID-19 подтвердился у
Мишустин переболел коронавирусной инфекцией еще весной: о его заражении стало известно 30 апреля, 19 мая он вернулся к очной работе. Также в правительстве COVID-19 перенесли в том числе главы Минстроя Владимир Якушев, Минкультуры — Ольга Любимова, Минобрнауки — Валерий Фальков.