Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 августаПоявление слова "телевидение", учреждение Русского географического общества и другие события этого дня
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
09:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин призвал провести генеральную уборку на Дальнем Востоке

Премьер Михаил Мишустин считает, что на Дальнем Востоке есть возможности для развития туризма. Но для этого нужно провести там генеральную уборку с расчисткой территорий от свалок и «кладбищ кораблей».

Источник: Reuters

«Экологический туризм, национальный проект “Туризм” — должны сопутствовать большой генеральной уборке на Дальнем Востоке», — сказал господин Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер привел в пример Ногайскую бухту. «Просто элементарно почистить от кладбища кораблей, немножко убраться. И это просто заиграет совершенно другими красками. Я сейчас могу называть абсолютно любые субъекты Дальнего Востока, где можно точно также об этом сказать», — сказал господин Мишустин.

Он считает, что генеральную уборку можно сделать с привлечением небольших средств — «взять в руки метла, лопаты и немножко убрать территорию».

«Когда мы приезжаем и смотрим, нам показывают интересные проекты, а вокруг, простите, очень странные насыпи, заборы и просто элементарно непокрашенные крыши и не приведенный в порядок земельный участок», — объяснил премьер.

Господин Мишустин рассказал, что нацпроект «Туризм» сейчас прорабатывается и на него уже «нашли столь необходимые средства». По его мнению, Дальний Восток должен стать «жемчужиной этого проекта».

 Глава МВД Белоруссии рассказал, сколько платят из-за рубежа протестующим
Подробности расстрела протестующих в Белоруссии
Налоговый вычет. Сколько можно вернуть у государства
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Арестантский уклад выгоняют из школы
Прокуратура начала проверку из-за конфликта на горе Куштау
Названо количество россиян с иммунитетом к COVID-19
В России начинаются крупные учения военной полиции
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома, когда снимают хиджаб
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
Легендарный браузер уходит в прошлое Об этом сообщила Microsoft
Авто
Российских водителей будут сажать в тюрьму за покупку техосмотра За приобретение поддельного документа можно лишиться свободы на срок до одного года
Кино
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках Актриса получила роль успешной специалистки в области сексологии
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Эпоха последнего диктатора подходит к концу: кто возглавит Белоруссию
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Популярные темы на «Детях»
Куда пропали? 314
Злободневная тема 185
Случай на велосипедной дорожке 118
Совсем как люди 96
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь