Мишустин призвал провести генеральную уборку на Дальнем Востоке

«Экологический туризм, национальный проект “Туризм” — должны сопутствовать большой генеральной уборке на Дальнем Востоке», — сказал господин Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока (цитата по «Интерфаксу»).
Премьер привел в пример Ногайскую бухту. «Просто элементарно почистить от кладбища кораблей, немножко убраться. И это просто заиграет совершенно другими красками. Я сейчас могу называть абсолютно любые субъекты Дальнего Востока, где можно точно также об этом сказать», — сказал господин Мишустин.
Он считает, что генеральную уборку можно сделать с привлечением небольших средств — «взять в руки метла, лопаты и немножко убрать территорию».
«Когда мы приезжаем и смотрим, нам показывают интересные проекты, а вокруг, простите, очень странные насыпи, заборы и просто элементарно непокрашенные крыши и не приведенный в порядок земельный участок», — объяснил премьер.
Господин Мишустин рассказал, что нацпроект «Туризм» сейчас прорабатывается и на него уже «нашли столь необходимые средства». По его мнению, Дальний Восток должен стать «жемчужиной этого проекта».