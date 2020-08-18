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10:38 (мск), источник: Daily Storm

Лукашенко наградил большую группу сотрудников силовых ведомств

Правоохранители получили медали «За безупречную службу» трех степеней.

Источник: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил большую группу сотрудников силовых ведомств страны за образцовое выполнение служебных обязанностей. Указ главы государства опубликован на национальном правовом интернет-портале. В 25-страничном документе приведены имена, звания и должности, удостоенных медали «За безупречную службу» первой, второй и третей степени.

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В списке награжденных заместитель командующего внутренними войсками МВД республики полковник Хазалбек Атабеков, замначальника отдела по организации работы уголовно-исполнительной инспекции управления надзорной и исполнительной деятельностью ведомства полковник Сергей Алешкевич и многие другие. Всего указ президента Белоруссии от 13 августа содержит 25 страниц с более 250 фамилиями, званиями и должностями сотрудников силовых ведомств.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, которые продолжаются до сих пор. Для разгона протестующих местные силовики применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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14 августа ЦИК страны объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. По данным Центризбиркома, Лукашенко поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента — Светлану Тихановскую — 10,12%. В ее штабе заявили, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70−80%.

Лукашенко утром 17 августа посетил Минский завод колесных тягачей, где встретился с рабочими. Там глава государства прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях, возможность новых выборов в ближайшее время, столкновения с силовиками, а также рассказал, что его оценка ситуации совпадает с мнением президента РФ Владимира Путина.

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