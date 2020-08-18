10:38 (мск), источник: Daily Storm
Лукашенко наградил большую группу сотрудников силовых ведомств
Правоохранители получили медали «За безупречную службу» трех степеней.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил большую группу сотрудников силовых ведомств страны за образцовое выполнение служебных обязанностей. Указ главы государства опубликован на национальном правовом
В списке награжденных заместитель командующего внутренними войсками МВД республики полковник Хазалбек Атабеков, замначальника отдела по организации работы
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, которые продолжаются до сих пор. Для разгона протестующих местные силовики применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
14 августа ЦИК страны объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. По данным Центризбиркома, Лукашенко поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента — Светлану Тихановскую — 10,12%. В ее штабе заявили, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70−80%.
Лукашенко утром 17 августа посетил Минский завод колесных тягачей, где встретился с рабочими. Там глава государства прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях, возможность новых выборов в ближайшее время, столкновения с силовиками, а также рассказал, что его оценка ситуации совпадает с мнением президента РФ Владимира Путина.