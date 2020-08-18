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13:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии. Берлин выступает за диалог с оппозицией и освобождение политзаключенных. Москва отмечает «неприемлемость любых попыток вмешательства извне».

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«Канцлер Ангела Меркель провела сегодня переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», — приводятся слова официального представителя Кабинета министров Штеффена Зайберта на сайте правительства ФРГ.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», — сообщается на сайте президента России.

О предстоящих переговорах с господином Путиным канцлер ФРГ сообщила в ходе телефонного разговора с президентом Литвы накануне.
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Тогда же госпожа Меркель сообщила, что Берлин по дипломатическим каналам связывается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для урегулирования сложившейся в республике ситуации.

Господа Путин и Лукашенко уже дважды говорили по телефону насчет ситуации в Белоруссии. Стороны договорились, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно.

В Белоруссии с 9 августа не утихают протесты. Причиной стали президентские выборы, по официальным результатам которых действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,08%, а его основной конкурент Светлана Тихановская — 10,09%. Протестующие требуют пересчета голосов или признания прошедшего голосования недействительным.

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