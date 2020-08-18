Вакцины вместо панд: WSJ узнала о новом инструменте влияния Китая на другие страны

Китай договорился с несколькими странами о раннем доступе к китайским прототипам вакцины для испытаний и последующих поставок, узнала The Wall Street Journal. По мнению газеты, Пекин использует прививки для укрепления своего глобального положения после пандемии, которая существенно нарушила геополитические связи.
Издание цитирует экспертов, которые уверены, что Китай, Россия и другие страны попытаются использовать вакцину как дипломатический инструмент в условиях высокого спроса.
Китай пообещал Филиппинам приоритетный доступ к вакцине, а частная компания Sinovac Biotech Ltd. согласилась на сотрудничество с Бразилией и Индонезией по производству сотен миллионов доз вакцин для местного использования, перечисляет WSJ. По договоренности с Пакистаном, Исламабад получит дозы примерно для пятой части населения страны, которое составляет 220 млн человек. В обмен Пакистан разрешит проводить клинические испытания вакцины на своей территории — то есть, делать инъекции пакистанцам.
Россия тоже не осталась в стороне. Здесь может начаться производство вакцины, которую разработала компания CanSino Biologics Inc вместе с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук Китая (ведомство Минобороны). В России будет проводиться третья фаза испытаний этой вакцины, когда инъекции делают широкому кругу людей. Препарат до производства еще должен пройти регистрацию в России и странах Евразийского экономического союза. Производить китайскую вакцину намерена компания «Петровакс» на своем заводе в Московской области для продажи в России и странах СНГ.
В начале года Китай и китайские миллиардеры поставляли гуманитарную помощь странам, которые пострадали от коронавируса, — в первую очередь маски, защитные костюмы и медицинское оборудование. Поставки вакцины могут продолжить эту практику, считает WSJ.
На Китай сейчас приходится три из шести мировых вакцин, которые проходят финальную стадию испытаний.
Единственная на данный момент официально зарегистрированная вакцина — у России. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Россия получила предварительные заявки на приобретение больше 1 млрд доз вакцины от 20 стран. При этом третья фаза клинических испытаний также будет проводиться в том числе за рубежом — в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и других странах. Интерес к российской разработке проявляют, в частности, Израиль, Филиппины, Сербия и Бразилия, говорил Дмитриев.
В качестве геополитической выгоды Китай может добиться поддержки других стран в своих притязаниях в Южно-Китайском море, где страна соперничает с присутствием США.
Вакцина поможет улучшить дипломатические отношения Китая с другими странами за счет ухудшения их отношений с Вашингтоном, допускает WSJ. Соперничество между двумя странами идет и в гонке вакцин: в начале августа и глава китайского МИД, и госсекретарь США вели переговоры с главой МИД Малайзии о поставках вакцины, поскольку обе страны стремятся улучшить отношения с Куала-Лумпуром, пишет The Wall Street Journal.
У Китая есть и другой интерес для распространения вакцины. Страна на своей территории практически победила коронавирус, новых случаев заражения мало, из-за чего проведение клинических испытаний затрудняется. Одновременно Китай может более гибко распределять вакцину по другим странам в отличие от США, где коронавирус продолжает бушевать. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар уже заявил, что страна будет экспортировать вакцину, только когда будет удовлетворен внутренний спрос.
«Это [стратегия Китая] может обернуться позором, если вакцина не сработает, или со временем проявятся проблемы с безопасностью, или компании не смогут произвести объемы, которые они пообещали», — прокомментировал WSJ Джон Доннелли, директор консалтинговой компании Vaccinology Consulting LLC.
Широко известен еще один инструмент китайской геополитики для улучшения отношений — панды.
Они водятся только в Китае, и страна отправляет их в зоопарки только дружественных стран. Этот инструмент называют «панда-дипломатией».
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