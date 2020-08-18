Путин выразил уверенность в росте российской экономики

«Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских», — отметил российский лидер, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Точные цифры можно будет назвать по итогам года, отметил он.
По словам Путина, когда пройдут ограничения, связанные с пандемией коронавируса и падением спроса на нефть, то России придется ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.
Как ответил глава «Роснефти», компания стимулирует развитие российской экономики, формируя порядка 8% процентов внутреннего валового продукта страны и 24% валового выпуска всего сектора.
По словам топ-менеджера, работа на проекте «Северное Чайво», где остановили нефтедобычу из-за сделки с ОПЕК+, вернется в норму через 1,5−2 года.
6 марта страны-участницы сделки ОПЕК+ не договорились по вопросу сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась и цены на нефть рухнули.
Новое соглашение удалось заключить в апреле. Сокращение добычи нефти во втором полугодии будет на 7,7 млн баррелей, а далее на 5,8 млн до конца апреля 2022 года. Соглашение вступило в силу 1 мая текущего года.
12 июля стало известно, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают постепенное наращивание нефтедобычи в августе.