Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

Сечин принёс нефть в стеклянной бутылке. Во время обсуждения он достал её из подарочной упаковки и передал президенту.
«С большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками. Содержание серы — 0,02%. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире. Лучше ближневосточной даже», — сказал Сечин.
Стороны обсудили будущее рынка после истечения срока сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу нефти.
«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах <…> Рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. <…> И нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики», — отметил президент.
Путин попросил Сечина представить предложения по строительству нефтехимического комплекса в Находке. Глава «Роснефти» заявил, что компании «нужен стабильный налоговый режим», чтобы планировать развитие предприятия на 30-летний срок.