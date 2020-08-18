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16:00 (мск), источник: Секрет Фирмы

Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил главе государства бутылку нефти. Руководитель госкорпорации назвал сырьё «одним из лучших в мире».

Сечин принёс нефть в стеклянной бутылке. Во время обсуждения он достал её из подарочной упаковки и передал президенту.

«С большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками. Содержание серы — 0,02%. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире. Лучше ближневосточной даже», — сказал Сечин.

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Стороны обсудили будущее рынка после истечения срока сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу нефти.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах <…> Рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. <…> И нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики», — отметил президент.

Путин попросил Сечина представить предложения по строительству нефтехимического комплекса в Находке. Глава «Роснефти» заявил, что компании «нужен стабильный налоговый режим», чтобы планировать развитие предприятия на 30-летний срок.

Сечин принес на встречу с Путиным подарок в виде «лучшей в мире» нефти
Во время загрузки произошла ошибка.
16:17 (мск)© Ньюстюб
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