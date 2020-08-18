Путин указал Макрону на недопустимость давления на Лукашенко

«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ходе разговора был «продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса».
Путин и Макрон условились о дальнейших контактах на различных уровнях. Пресс-служба указывает, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Ранее во вторник пресс-служба правительства ФРГ сообщила о телефонном разговоре немецкого канцлера Ангелы Меркель с Путиным, в ходе которого также обсуждалась ситуация в Белоруссии.