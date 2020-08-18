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18:01 (мск), источник: Интерфакс

Путин указал Макрону на недопустимость давления на Лукашенко

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили во вторник по телефону обострившуюся ситуацию в Белоруссии и вопросы ливийского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Reuters

«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе разговора был «продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса».

Путин и Макрон условились о дальнейших контактах на различных уровнях. Пресс-служба указывает, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Ранее во вторник пресс-служба правительства ФРГ сообщила о телефонном разговоре немецкого канцлера Ангелы Меркель с Путиным, в ходе которого также обсуждалась ситуация в Белоруссии.

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