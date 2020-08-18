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20:45 (мск), источник: ТАСС

В СФ заявили, что шансон не подпадет под блокировку за пропаганду криминальной субкультуры

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Произведения в жанре шансон и сайты, публикующие их, не будут подпадать под действие закона о досудебном ограничении доступа к информации, пропагандирующей криминальную субкультуру, в случае его принятия, сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, который является автором законопроекта.

Источник: Reuters

«Конечно же, нет. Это музыкальное искусство, оно не имеет отношение (к деятельности по формированию и поддержке криминальной субкультуры — прим. ТАСС). Речь идет о построении сообществ с определенной иерархией, с пропагандой ненависти и противодействия правоохранительным органам, нарушения законодательства», — пояснил Башкин, уточнив, что ни музыкальные произведения, ни сайты, публикующие тексты шансон, не подпадают под действие законопроекта.

Сенатор добавил, что при разработке законопроекта был учтен опыт установления административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики.

«Когда была установлена ответственность за демонстрацию нацистской символики, за публикацию нацистской идеологии или иных похожих символик, то посыпались нелепые судебные дела и иски к гражданам, которые публиковали в интернете фотографию времен Великой Отечественной войны или документальные фильмы, где демонстрируется свастика. Тогда мы были вынуждены внести в законодательство изменения, где выводили из-под действия закона подобные вещи», — подчеркнул Башкин.

Как объяснил ТАСС один из разработчиков законопроекта, заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, существуют литературные, музыкальные произведения, которые содержат в себе признаки экстремизма.
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В каждом случае это решается в индивидуальном порядке, пояснил юрист. «Необходимо понять, есть ли в тексте музыкального произведения какая-либо информация, содержащая пропаганду. Такие ситуации решаются в индивидуальном порядке с назначением экспертизы, которая как раз и отвечает на такие вопросы. Поэтому на общих основаниях, конечно же, маловероятно, что будут массово блокировать, допустим, страницы, на которых размещен клип песни в жанре шансон», — сказал Липин.

«В большинстве случаев [в шансон] содержится упоминание вещей, связанных с жизнью заключенных, но зачастую прямой пропаганды там не содержится. Если такая пропаганда будет содержаться, то в индивидуальном порядке возможно конкретное произведение признать не соответствующим требованиям законодательства», — подчеркнул эксперт.

О законопроекте

Во вторник Башкин внес в Госдуму законопроект о досудебном ограничении доступа к сайтам, пропагандирующим криминальную субкультуру. Документ также вводит понятия «криминальная субкультура», «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры».

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Башкин предлагает признать деятельностью по формированию и поддержке криминальной субкультуры публичное оправдание преступных действий осужденных, размещение в интернете информации, содержащей идеологию криминальной субкультуры, ее символику и атрибутику (за исключением случаев формирования негативного отношения к идеологии криминальной субкультуры и отсутствия признаков пропаганды или оправдания криминальной субкультуры), принуждение к оказанию материальной, финансовой и иной помощи осужденным.

Также под эту деятельность, по мнению сенатора, должны подпадать воспрепятствование исправлению осужденных или призывы к невыполнению основных обязанностей осужденных, возбуждение ненависти или вражды по отношению к сотрудникам органов правопорядка.

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