Лавров заявил о попытках дестабилизировать Белоруссию извне

«Министры обсудили последние события в Белоруссии в контексте состоявшихся там президентских выборов. Была выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки. С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране», — сообщается на сайте МИДа.
Помимо этого министры обсудили инициативу Путина о проведении встречи лидеров стран—постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, чтобы обсудить пути обеспечения безопасности в зоне Персидского залива, а также подтвердили приверженность резолюции Совбеза ООН об СВПД.
Напомним, Меркель в телефонном разговоре с российским президентом подчеркнула, «что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».
Причиной протестов, которые идут в Белоруссии с 9 августа, стали президентские выборы, по официальным результатам которых действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,08%, а его основной конкурент Светлана Тихановская — 10,09%. Протестующие требуют пересчета голосов или признания прошедшего голосования недействительным.