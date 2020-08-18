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17:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров заявил о попытках дестабилизировать Белоруссию извне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил со своим немецким коллегой Хайко Маасом ситуацию в Белоруссии и подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны. Аналогичную позицию ранее обнародовал президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лавров обратил внимание Берлина на «предпринимаемые извне попытки дестабилизировать ситуацию» в Белоруссии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Министры обсудили последние события в Белоруссии в контексте состоявшихся там президентских выборов. Была выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки. С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране», — сообщается на сайте МИДа.

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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

Помимо этого министры обсудили инициативу Путина о проведении встречи лидеров стран—постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, чтобы обсудить пути обеспечения безопасности в зоне Персидского залива, а также подтвердили приверженность резолюции Совбеза ООН об СВПД.

Напомним, Меркель в телефонном разговоре с российским президентом подчеркнула, «что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».

Причиной протестов, которые идут в Белоруссии с 9 августа, стали президентские выборы, по официальным результатам которых действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,08%, а его основной конкурент Светлана Тихановская — 10,09%. Протестующие требуют пересчета голосов или признания прошедшего голосования недействительным.

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