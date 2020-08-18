17:11 (мск), источник: Lenta.Ru
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал созданный оппозицией координационный совет попыткой захвата власти, передает БЕЛТА.
«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.
Он обвинил своих противников в попытках «убаюкать» власть и силовые структуры. «Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», — продолжил белорусский лидер.
«Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону», — подчеркнул глава государства.
14 августа оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. В него, в частности, включили лауреатку Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, владельца магазина товаров с национальной символикой Symbal.by Павла Белоуса, председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого.
В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В стране больше недели идут массовые протесты граждан, не согласных с этими данными. Акции жестко разгоняются, погибли три человека.