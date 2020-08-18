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17:54 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД Белоруссии опубликовало ответ на призывы перейти «на сторону народа»

Сотрудники МВД Белоруссии выступили с обращением к обществу в ответ на призывы сложить полномочия в связи с жестким подавлением протестов в республике после президентских выборов. Текст обращения появился в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

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«Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем — стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» — говорится в этом заявлении.

Отмечается, что сотрудники МВД Белоруссии разделяют ответственность за «все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам», и приветствуют «обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку».

«Но должны ли правоохранители просить “прощение” за то, что сегодня они продолжают нести службу и делать свою работу… за сознательный отказ от слепого и повального осуждения всех своих коллег независимо от рангов и функций… за нежелание честных сотрудников в угоду политическому моменту отказаться не только от карьеры и заработка (порой единственного в семье), но и от своего призвания?» — говорится в документе.

Авторы обращения заявили, что не берутся судить «ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям».

«Однако большинство оставшихся милиционеров надело форму для того, чтобы приносить пользу обществу и государству. И люди, призывающие “честных милиционеров” выбросить эту форму, не дают ответа на простые и логичные вопросы. Если милиция должна “быть с народом”, то почему под этим “народом” подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе и желающих только одного — безопасности для себя и своих близких?» — отмечается в обращении.

«Мы — не “режим”, мы — часть общества!» — заявили представители МВД.

Они также призвали белорусов «думать своим умом и не поддаваться на призывы политических манипуляторов к тотальной ненависти и насилию в отношении правоохранителей».
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Отметим, в последние дни протесты в Белоруссии приобрели более мирный характер, МВД массово не задерживает их участников. Многие предприятия объявили о забастовках. Основными требованиями протестующих остаются пересчет голосов или признание выборов недействительными, освобождение всех задержанных, привлечение к ответственности виновных в применении силы к протестующим в первые дни акций.

В Белоруссии со дня выборов 9 августа не прекращаются протесты против их официальных итогов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%, его основной конкурент Светлана Тихановская — 10,09%. Оппозиция эти результаты не признала и сформировала координационный совет по передаче власти. В первые дни акций было задержано около 7 тыс. человек, более 600 получили травмы, как минимум трое погибли.

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