18:16 (мск), источник: ТАСС
Лукашенко вновь поговорил с Путиным
МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает БелТА.
Путин рассказал о проведенных им разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном по Белоруссии.
«[Президент РФ] Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Белоруссии», — говорится в сообщении.
Это уже третья телефонная беседа глав государств после президентских выборов. В прошлые выходные президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию в республике, в том числе с учетом оказываемого на Белоруссию давления извне.
Путин подтвердил Лукашенко готовность помогать в решении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ.