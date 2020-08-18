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18:16 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко вновь поговорил с Путиным

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает БелТА.

Источник: AP 2020

Путин рассказал о проведенных им разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном по Белоруссии.

«[Президент РФ] Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Это уже третья телефонная беседа глав государств после президентских выборов. В прошлые выходные президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию в республике, в том числе с учетом оказываемого на Белоруссию давления извне.

Путин подтвердил Лукашенко готовность помогать в решении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ.

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