США передали России разведданные о ядерном оружии Китая

«Мы считаем, что Китай должен прекратить делать то, что он делает. Они хотят, чтобы мир поверил в то, что у них только несколько сотен единиц ядерного оружия», — сказал он.
Биллингсли задался вопросом, почему Китай до сих пор не признал, что обладает гораздо большими объемами ядерного оружия. По его словам, в минувшем году Пекин осуществил запуск более 200 баллистических ракет.
«Вот почему мы считаем, что следующий договор о ядерных вооружениях должен включать и должен ограничивать Китай», — добавил дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что удастся избежать гонки вооружений между США, Россией и Китаем. Перед этим бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что у Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю.