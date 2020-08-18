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19:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Путина 528 раз упомянули в докладе о вмешательстве в выборы США

Фамилия президента России Владимира Путина 528 раз встречается в отчете, подготовленном комитетом сената Конгресса США по разведке по итогам расследования о вмешательстве в американские выборы. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте комитета.

Источник: Reuters

При подсчетах учитывались упоминания имени российского лидера не только непосредственно в основном тексте 966-страничного доклада, но также в примечаниях, ссылках и приложенных к нему документах, в том числе адресованных Путину писем президента США Дональда Трампа.

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В отчете утверждается, что в 2016 году Путин лично отдал приказ взломать компьютеры Демократической партии США и опубликовать электронные письма. Подобные действия, якобы предпринятые российским президентом, должны были навредить избирательной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.

Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.

Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.

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